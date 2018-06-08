Повышение эффективности Союзного государства будет обсуждаться на ВГС в Минске

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышение эффективности Союзного государства будет обсуждаться на заседании Высшего государственного совета в Минске. Об этом сегодня журналистам сообщил посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.

Отвечая на вопрос об ожиданиях от ВГС, Александр Суриков отметил, что предметом обсуждения станут вопросы повышения эффективности Союзного государства, перспектив АПК. "Есть вопросы Союзного государства, повышения его эффективности", - добавил Александр Суриков, напомнив, что прошло почти 20 лет с момента подписания договора о создании Союза Беларуси и России. Кроме того, как ожидается, будет рассматриваться тема объединения и повышения промышленного потенциала двух стран.

По информации посла, на ВГС в Минск приедут президент России Владимир Путин, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Как сообщалось, заседание Высшего госсовета Союзного государства запланировано на 19 июня. Планируется, что на ВГС будет рассмотрено около 10 вопросов.-0-