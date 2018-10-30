Позиции Молдовы и Беларуси по разрешению конфликтов в мире схожи - Филип

30 октября, Кишинев /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Молдовы Павел Филип отмечает схожесть позиций Молдовы и Беларуси в необходимости разрешения конфликтов в мире исключительно мирным путем. Об этом заявил Павел Филип, говоря о предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь и Молдова хотят мира, мы хотим разрешения тех конфликтов, которые есть сегодня, исключительно мирным путем", - подчеркнул Павел Филип.

Он отметил, что на Мюнхенской конференции по безопасности в Минске будут подняты актуальные темы. К их обсуждению намерены активно подключиться и представители Молдовы.

Продолжая тему обеспечения безопасности, Павел Филип высказал мнение, что причиной конфликтов в ряде регионов становятся фигуры извне. "Если это встречается, значит, это кому-то нужно. Чтобы правильно найти решение замороженных конфликтов, того, что угрожает миру в регионе, нужно понять, кому это выгодно", - сказал премьер-министр. Среди обычных людей нет тех, кто хотел бы воевать или пострадать от таких конфликтов, добавил он.-0-