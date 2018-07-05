Правительственная группа во главе с Матюшевским примет участие в саммите "16+1" в Софии

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительственная группа во главе с первым заместителем премьер-министра Беларуси Василием Матюшевским примет участие в саммите глав правительств Центральной и Восточной Европы и Китая в формате "16+1", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Саммит пройдет 7 июля в столице Болгарии Софии.

Во время рабочего визита первый вице-премьер встретится с председателем правительства Сербии Аной Брнабич. Кроме того, Василий Матюшевский примет участие в открытии бизнес-форума стран-участниц формата сотрудничества "16+1", а также в пленарном заседании глав правительств стран "16+1".

На полях саммита у первого заместителя премьер-министра запланированы также двусторонние встречи.

Формат сотрудничества "16+1" был инициирован Китаем в 2012 году. Его цель - активизация взаимодействия КНР со странами Центральной и Восточной Европы (Албания, Болгария, Босния и Герцеговина, Венгрия, Латвия, Литва, Македония, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Хорватия, Черногория, Чехия, Эстония). К настоящему времени стороны провели шесть саммитов: в Варшаве (2012 год); Бухаресте (2013 год); Белграде (2014 год); Сучжоу (2015 год); Риге (2016 год); Будапеште (2017 год).

В последние три года Китай активно привлекает к участию в формате "16+1" наблюдателей - Австрию, Грецию, Беларусь, ЕС, ЕБРР. Беларусь уже дважды принимала участие в саммитах "16+1" на уровне премьер-министра: в 2016 году в Риге и в 2017 году в Будапеште. В Будапештских директивах, принятых по итогам саммита, был закреплен статус Беларуси как наблюдателя формата.-0-