8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров от 5 октября 2018 года №715, №716, №717, №718, №719 и №720, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Совет Министров принял предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и правительством Республики Калмыкия о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.
С правительством Кабардино-Балкарской Республики будет подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.
С Кабинетом Министров Республики Адыгея, правительствами Республики Коми, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области будут подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.-0-
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