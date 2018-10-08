8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Беларуси подпишет соглашения о сотрудничестве с шестью регионами России. Это предусмотрено постановлениями Совета Министров от 5 октября 2018 года №715, №716, №717, №718, №719 и №720, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Совет Министров принял предложение Министерства иностранных дел о заключении соглашения между правительством Беларуси и правительством Республики Калмыкия о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и гуманитарном сотрудничестве.

С правительством Кабардино-Балкарской Республики будет подписано соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

С Кабинетом Министров Республики Адыгея, правительствами Республики Коми, Республики Ингушетия, Еврейской автономной области будут подписаны соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве.-0-