Предложения по развитию интеграции Беларуси и РФ планируется выработать на конференции в Москве

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Научно-практическая конференция "Актуальные проблемы строительства и развития Союзного государства" пройдет 5-6 июля в Москве в Российском экономическом университете им.Г.В.Плеханова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

"Основная цель конференции - выработка предложений по нормативно-правовому регулированию процессов взаимодействия Беларуси и России в области экономики, формирования общего информационного пространства Союзного государства, а также последующего их практического использования", - отметили в пресс-службе.

Программа мероприятия включает в себя пленарные заседания и работу трех секций. Первая из них будет посвящена формированию единого правового пространства Беларуси и России - приоритетным направлениям дальнейшего развития Союзного государства. Вторая секция называется "Согласованная аграрная политика Беларуси и России - важнейшее условие продовольственной безопасности Союзного государства". На третьей секции обсудят реалии и перспективы формирования общего информационного пространства Союзного государства.

К участию в конференции приглашены более 100 специалистов и экспертов, в том числе депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, Евразийской экономической комиссии, Исполнительного комитета СНГ, министерств и ведомств Беларуси и России, научных учреждений, преподаватели высших учебных заведений, члены молодежных объединений и руководители средств массовой информации.-0-