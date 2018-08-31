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Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы в сентябре посетит Беларусь

Политика 31.08.2018 | 13:06
Фото coe.int
Фото coe.int

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем посетит Беларусь в сентябре, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Верхняя палата белорусского парламента совместно с КМРВ 11-12 сентября проведет в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии примут участие представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавит делегацию председатель КМРВ Гудрун Мослер-Тернстрем. "Во время круглого стола будут рассмотрены вопросы сближения белорусского законодательства о местном управлении и самоуправлении и положений Европейской Хартии местного самоуправления. Речь также пойдет о совершенствовании системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для местных органов власти. Кроме того, эксперты обсудят перспективы развития ассоциаций местных Советов депутатов. Особое внимание будет уделено укреплению побратимских связей как инструмента развития приграничных территорий", - проинформировали в пресс-службе Совета Республики.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - это консультативный орган Совета Европы, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Республик Беларусь имеет статус приглашенного наблюдателя в КМРВ.

В состав Конгресса входят 324 представителя около 200 тыс. административно-территориальных единиц 47 стран - членов СЕ.-0-

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парламент, Совет Республики
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