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Председатель МКБ Ишингер впечатлен позицией Президента Беларуси по ситуации в Украине

Политика 01.11.2018 | 08:36
Вольфганг Ишингер
Вольфганг Ишингер

1 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер впечатлен позицией и предложениями Президента Беларуси Александра Лукашенко по урегулированию конфликта в Украине. Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Меня глубоко впечатлила та приверженность и стремление к разрешению конфликта, которую высказал Президент Александр Лукашенко во время прошедшей вчера встречи. Меня впечатлило то отношение и стремление как можно скорее разрешить ситуацию на востоке Украины, достичь там мира. Надеюсь, что к интересным предложениям, которые он выдвинул, включая миссию на востоке Украины, прислушаются. Что меня особенно поразило - это предложение и готовность Беларуси предоставить свои ресурсы для участия в этой миссии на востоке Украины", - отметил председатель конференции.

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"Будем откровенны: решение конфликта на Донбассе, при желании, могло бы быть уже давно найдено. Нужно продолжать работу по усилению возможностей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и трехсторонней контактной группы", - заявил глава государства.

Отвечая на вопросы журналистов, Вольфганг Ишингер констатировал, что какого-то значительного прогресса в предпринимаемых усилиях как в рамках минского переговорного процесса, так и "нормандской четверки" действительно нет. Комментируя предложения о том или ином изменении формата, председатель конференции подчеркнул, что прогресс произойдет только тогда, когда будет соответствующая политическая воля вовлеченных сторон.

"Расширение формата, изменение формата, круга участников, конечно, может помочь, но решающим моментом остается политическая воля. Я глубоко убежден и неоднократно об этом писал, что США должны быть за столом переговоров. Но я также считаю, что Евросоюз в целом точно также должен быть представлен за столом переговоров", - сказал Вольфганг Ишингер.

Он также выразил мнение, что в связи с проходящим в настоящее время избирательным процессом в Украине ждать каких-либо кардинальных изменений в этот период не стоит. "Нам придется проявить терпение и подождать еще примерно 5 месяцев", - считает председатель конференции.

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"Без его урегулирования мир на континенте будет оставаться под угрозой", - сказал Александр Лукашенко.

Тем не менее Вольфганг Ишингер еще раз подчеркнул, что инновационные предложения, высказанные Президентом Беларуси Александром Лукашенко, могут придать импульс переговорному процессу и наполнить его новой энергией.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности также заявил, что будет рад видеть главу белорусского государства на этом международном мероприятии, которое традиционно проводится в феврале. "Я буду рад принимать Президента Лукашенко, когда он захочет принять в ней участие, будь это 2019 или 2020 год", - сказал Вольфганг Ишингер.-0-

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Глава государства подчеркнул, что он уже много говорил на эту тему. "Хочу еще раз конкретизировать сказанное. Мы уже по поводу Донбасса наговорили столько, и было столько диалогов", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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Теги
безопасность, конференция, Лукашенко, Украина
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