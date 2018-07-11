11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председателем ПА ОБСЕ избран Георгий Церетели, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В Берлине 11 июля состоялось итоговое пленарное заседание 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ. Парламентарии продолжили общие открытые дебаты, заслушали выступление Генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, доклады казначея Дорис Барнет и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы. "В ходе состоявшихся выборов на руководящие посты ассамблеи председателем ПА ОБСЕ на 2019 год стал Георгий Церетели (Грузия). Также были избраны четыре заместителя председателя ПА ОБСЕ. Ими стали Паскаль Ализар (Франция), Питер Боунесс (Великобритания), Кари Хенриксен (Норвегия), и Кристиан Вигенин (Болгария)", - рассказали в пресс-службе. Кроме того, сегодня состоялись выборы председателей общих комитетов ПА ОБСЕ, их заместителей и докладчиков.

"Завершилась сессия принятием итоговой Берлинской декларации, в которую вошла инициированная белорусскими парламентариями резолюция "Продвижение цифровой экономики в интересах обеспечения экономического роста на пространстве ОБСЕ", - проинформировали в пресс-службе.

Парламентскую делегацию Беларуси на 27-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ возглавил вице-спикер Палаты представителей Болеслав Пирштук. Сессия посвящалась эффективным законодательным мерам, которые необходимо принимать государствам-участникам для укрепления международного сотрудничества и выполнения обязательств в отношении поддержания мира и безопасности в регионе ОБСЕ.

Георгий Церетели исполнял обязанности председателя ПА ОБСЕ с ноября 2017 года. Он сменил на этом посту Кристин Муттонен (Австрия), поскольку на выборах в октябре она не прошла в парламент свой страны.-0-