Представитель Беларуси избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению

Заседание Конференции по разоружению во Дворце Наций в Женеве. Фото из архива

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению по тематике новых видов оружия массового уничтожения, всеобъемлющей программы разоружения и прозрачности в вопросах вооружений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Координаторами других вспомогательных органов Конференции ООН по разоружению назначены постоянные представители Индонезии, Нидерландов, Бразилии и Германии.

Деятельность вспомогательных органов призвана содействовать активизации и возобновлению субстантивной работы конференции.

В МИД подчеркнули, что избрание представителя Беларуси на должность координатора одного из вспомогательных органов Конференции ООН по разоружению в очередной раз подтверждает авторитет страны как активного и последовательного сторонника построения более безопасного мира.-0-