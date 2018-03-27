Представитель Беларуси избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич избран координатором вспомогательного органа Конференции ООН по разоружению по тематике новых видов оружия массового уничтожения, всеобъемлющей программы разоружения и прозрачности в вопросах вооружений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.
Координаторами других вспомогательных органов Конференции ООН по разоружению назначены постоянные представители Индонезии, Нидерландов, Бразилии и Германии.
Деятельность вспомогательных органов призвана содействовать активизации и возобновлению субстантивной работы конференции.
В МИД подчеркнули, что избрание представителя Беларуси на должность координатора одного из вспомогательных органов Конференции ООН по разоружению в очередной раз подтверждает авторитет страны как активного и последовательного сторонника построения более безопасного мира.-0-
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