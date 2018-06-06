Представитель ПРООН на конференции в Минске назвал двигатели устойчивого развития Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зеленая экономика, эффективная промышленная модель, цифровая трансформация, инклюзивное общество - эти и другие двигатели устойчивого развития Беларуси перечислил заместитель постоянного представителя ПРООН в Беларуси Закари Тейлор сегодня на региональной конференции по устойчивому развитию в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот форум предоставляет отличную возможность очертить перспективные направления устойчивого развития для Беларуси. Одно из них - секторальная работа, при которой можно задействовать различные рычаги национальной экономики. Например, в Беларуси очень сильная производственная база. На этой основе можно создать устойчивую и эффективную промышленную модель, - сказал Закари Тейлор. - Многие локомотивы устойчивого развития очерчены в докладе международных экспертов миссии ООН по оценке элементов процесса достижения ЦУР (MAPS-миссия). Например, приверженность зеленым принципам. Кстати, мы очень рады, что смогли поддержать Беларусь в ее переходе к зеленой экономике. Созданные зеленые рабочие места будут играть ключевую роль в дальнейшем".

Цифровую трансформацию он также назвал одним из направлений, обеспечивающих Беларуси множество преимуществ. "Остается лишь увязать имеющиеся высокотехнологичные активы с процессами производства. Также ПРООН приветствует фокус на будущих поколениях. Молодежь - это лидеры будущих компаний, предприятий, которые будут строить свою работу, основываясь на принципах устойчивого развития. Нужно сейчас обеспечить не только их здоровье, образование, но и способность адаптироваться", - отметил заместитель представителя ПРООН в Беларуси.

Среди прочих тематических направлений, которые были обозначены миссией MAPS, Закари Тейлор выделил повышение мотивации малого и среднего бизнеса к участию в процессах достижения ЦУР, формирование инклюзивного общества, обеспечение гендерного равенства через создание условий для наиболее полной реализации потенциала женщин.

Конференция по устойчивому развитию "Стратегии и партнерство для достижения ЦУР" проходит 6-7 июня в Минском международном образовательном центре имени Й.Рау. В ней участвуют 270 представителей госорганов, бизнеса, общественных организаций и инициатив из Беларуси и Германии, а также представители международных организаций.-0-