Представители деловых кругов Барселоны в августе посетят Беларусь

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители деловых кругов Барселоны посетят Беларусь в августе нынешнего года. Такая договоренность достигнута 18 июля в Барселоне во время приема граждан Беларуси по личным вопросам послом Беларуси во Франции и Испании по совместительству Павлом Латушко, сообщили БЕЛТА в посольстве Беларуси в Испании.

Граждане Беларуси, проживающие в Барселоне, во время приема получили ответы на вопросы, которые касались тематики гражданства, обмена паспортов, получения разрешений на постоянное проживание за границей, консульского учета, порядка получения гражданами Испании виз для въезда в Беларусь.

На приеме также прозвучали предложения по организации испанскими бизнесменами торговых миссий в Беларусь, экспорта белорусских товаров на рынок Испании. Достигнута договоренность об организации при поддержке посольства Беларуси в Испании визита представителей деловых кругов Барселоны в Беларусь в августе этого года, а также участии представителей Беларуси в фестивале славянских культур, который будет проводиться в Испании в марте 2019 года.

Посол Беларуси провел переговоры с исполнительным директором адвокатской компании Balcells Group по организации мероприятий торгово-экономического характера, бизнес-презентаций, а также возможности подписания соглашения о сотрудничестве между этой адвокатской компанией и одним из адвокатских агентств Беларуси.

Прием является традиционной формой работы с белорусскими гражданами, которые проживают в Испании, отметили в посольстве. Кроме того, 18 июля прошла прямая линия посольства, в ходе которой белорусские граждане, проживающие в Испании, могли получить ответы на свои вопросы в группе посольства в социальной сети Facebook.-0-