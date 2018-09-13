Представители МИД стран СНГ обсудят в Москве меры противостояния новым вызовам безопасности

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межмидовские консультации "О сотрудничестве государств СНГ в противодействии современным вызовам и угрозам. Возможности координации подходов в рамках ООН и других международных организаций" пройдут 18 сентября в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
На встрече представители внешнеполитических ведомств стран Содружества рассмотрят вопросы, касающиеся антитеррористического сотрудничества в многостороннем формате. Речь пойдет, в том числе, о противодействии ИГИЛ и другим международным террористическим организациям.
Кроме того, участники межмидовских консультаций планируют обсудить вопросы антинаркотического сотрудничества и обеспечения международной информационной безопасности.-0-
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