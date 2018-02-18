18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предварительные итоги местных выборов в Беларуси будут известны к утру 19 февраля. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центризбиркома, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Исходя из практики проведения избирательных кампаний, подсчет голосов начинается сразу после того, как закрываются избирательные участки. После полуночи начинают поступать первые данные. Естественно, к утру будет какая-то предварительная картина. Но еще раз повторюсь: предварительная", - сказал Вадим Ипатов.
Основные итоги выборов Центризбирком должен рассмотреть не позднее 23 февраля. На этот день предварительно спланировано заседание ЦИК. "Тогда уже будут окончательные цифры", - добавил заместитель председателя Центризбиркома.-0-
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