Премьер-министр Латвии рассчитывает на активизацию сотрудничества с Беларусью

8 февраля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис рассчитывает на активизацию сотрудничества с Беларусью. Об этом он заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Уверен, что этот визит должен дать некоторое ускорение нашим отношениям. Если говорить об экономических, думаю, что очень многое мы не использовали из того, где можно найти общий интерес", - сказал Марис Кучинскис.

Он обратил внимание на тот факт, что в Латвии хорошо знают о Беларуси, и стороны могут общаться на одном языке, что также способствует развитию контактов. "Можем искать (возможности для развития сотрудничества. - Прим. БЕЛТА) не только по транзиту, логистике, но вчера мы с премьером договорились еще в течение месяца обсудить конкретные пункты, над которыми будем работать", - отметил премьер-министр Латвии.

Глава латвийского правительства также рассказал о намерении посетить в Беларуси Парк высоких технологий. В этой сфере тоже есть хорошие перспективы для сотрудничества, считает он.

Марис Кучинскис отметил и интерес к взаимодействию в сфере сельского и лесного хозяйства, образования и науки. "Думаю, что мы также можем еще больше развить диалог и по другим вопросам", - добавил он.

Кроме того, стороны взаимодействуют в формате инициативы ЕС "Восточное партнерство". Это направление также затрагивалось во время переговоров с главой белорусского государства.-0-