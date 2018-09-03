Премьер-министры Беларуси и России обсудили взаимодействие двух стран в Союзном государстве и ЕАЭС

3 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий Медведев обсудили по телефону взаимодействие двух стран в Союзном государстве и ЕАЭС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе российского правительства.

"В ходе телефонного разговора Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза, а также график предстоящих российско-белорусских контактов", - отметили в пресс-службе.

Сергей Румас поблагодарил Дмитрия Медведева за поздравления, переданные в связи с назначением на пост премьер-министра Беларуси, добавили в пресс-службе.-0-