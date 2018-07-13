Президент Нигерии высоко оценил уровень двусторонних отношений с Беларусью

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Нигерии Мухаммад Бухари высоко оценил уровень двусторонних отношений с Беларусью. Об этом он заявил на встрече с послом Беларуси в этой стране Вячеславом Бескостым в связи с окончанием его дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Мухаммад Бухари высоко оценил личный вклад дипломата в дело расширения и укрепления белорусско-нигерийских отношений и подчеркнул, что Беларусь и Нигерия обладают возможностями для дальнейшего углубления партнерского взаимодействия.

Во время беседы посол Беларуси проинформировал главу нигерийского государства об актуальном состоянии двустороннего сотрудничества в различных областях, включая образование и сельское хозяйство. Стороны обсудили перспективные направления развития диалога и сотрудничества между двумя странами, в том числе перспективы обмена визитами на разных уровнях.-0-