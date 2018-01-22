При ЦИК Беларуси аккредитовано 10 национальных наблюдателей

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. При ЦИК Беларуси на сегодняшний день аккредитовано 10 национальных наблюдателей, сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина во время онлайн-конференции в БЕЛТА.

"К вечеру мы получим сведения о национальных наблюдателях. Только в Центральной комиссии уже аккредитовано 10 человек. Во все остальные, думаю, они будут наиболее активно подавать документы перед началом досрочного голосования, тогда у нас наблюдается резкое оживление. Но и сейчас национальные наблюдатели есть во всех областных комиссиях, в территориальных комиссиях городов их немало", - сказала Лидия Ермошина.

Ранее в ЦИК уже отмечали интенсивную работу национальных наблюдателей во время кампании по выборам депутатов местных Советов, при этом наибольшую активность проявляют общественные объединения.

В отличие от национальных наблюдателей иностранные могут участвовать лишь в краткосрочном мониторинге. На данный момент соответствующие заявки уже поступили от дипломатов из США, Франции, Великобритании и России.

Выборы в местные Советы депутатов пройдут в Беларуси 18 февраля. 18 января завершилась регистрация кандидатов. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации: выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке