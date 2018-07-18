Проект соглашения о безвизе между Беларусью и Таиландом находится на рассмотрении в Бангкоке

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения об установлении безвизового режима между Беларусью и Таиландом находится на рассмотрении в Бангкоке. Такую информацию озвучили в Министерстве иностранных дел Беларуси во время проводимого в Facebook "консульского дня", сообщает БЕЛТА.
"Работа ведется. В настоящее время предложенный нами проект соглашения находится на рассмотрении в Бангкоке. Ждем ответа", - сообщили в ведомстве.
В МИД добавили, что дипмиссия Таиланда находится в России, посол аккредитован в Беларуси по совместительству. Однако в Минске функционирует почетное консульство Таиланда, которое принимает документы на визу.
Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.-0-
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