Проект соглашения о безвизе между Беларусью и Таиландом находится на рассмотрении в Бангкоке

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект соглашения об установлении безвизового режима между Беларусью и Таиландом находится на рассмотрении в Бангкоке. Такую информацию озвучили в Министерстве иностранных дел Беларуси во время проводимого в Facebook "консульского дня", сообщает БЕЛТА.

"Работа ведется. В настоящее время предложенный нами проект соглашения находится на рассмотрении в Бангкоке. Ждем ответа", - сообщили в ведомстве.

В МИД добавили, что дипмиссия Таиланда находится в России, посол аккредитован в Беларуси по совместительству. Однако в Минске функционирует почетное консульство Таиланда, которое принимает документы на визу.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов.-0-