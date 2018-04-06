Проект заявления СМИД СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела был инициирован Беларусью и Россией

6 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Проект заявления СМИД СНГ о недопущении размывания принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств был инициирован Беларусью и Россией. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам заседания в Минске Совета министров иностранных дел СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

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