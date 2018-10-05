Проекты "Великого камня" представят на минской конференции Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Андрей Рыбак презентовал в Бишкеке на встрече Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ тематику ее международной конференции, запланированной на весну 2019 года в Минске. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Тематику белорусской конференции предложено посвятить потенциалу сотрудничества в регионе, в том числе возможностям Беларуси как важного звена в контексте формирования экономического пояса Шелкового пути. В частности, в повестку форума предлагается включить актуальные вопросы правового регулирования инвестиционной и туристической сферы в контексте реализации инициативы экономического пояса Шелкового пути. Кроме того, предлагается обсудить развитие инфраструктуры вдоль Шелкового пути через призму цифровизации национальных экономик. "Во второй день конференции ее участники смогут ознакомиться с инвестиционными возможностями Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и перспективными проектами, реализуемыми на его территории", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь члены швейцарской делегации в ПА ОБСЕ представили тематику и проект программы проведения международной конференции Группы поддержки Шелкового пути, которая запланирована на сентябрь 2019 года в Швейцарии. Во время заседания состоялось обсуждение проекта правил проведения международных мероприятий группы и планируемых изменений в ее статут.

Андрей Рыбак также принял участие в заседании Постоянного комитета Парламентской ассамблеи ОБСЕ. С обзором текущих международных политических вопросов здесь выступил председатель ассамблеи Георгий Церетели. Заслушаны доклады председателя подкомитета по правилам процедуры лорда Питера Боунесса, казначея Дорис Барнетт и генерального секретаря ПА ОБСЕ Роберто Монтеллы. Участникам заседания были представлены отчеты специальных комитетов и спецпредставителей ПА ОБСЕ, доклад миссии ассамблеи по наблюдению за прошедшими выборами в Турции, а также информация о подготовке к проведению предстоящих заседаний ПА ОБСЕ в 2019 году.

Осенняя сессия ПА ОБСЕ проходит в столице Кыргызстана по 6 октября. Как сообщалось, Андрей Рыбак примет участие в парламентской конференции на тему "Содействие диалогу в сфере безопасности в Центральной Азии и за ее пределами". Она будет посвящена борьбе с новыми вызовами и угрозами в приграничных районах путем укрепления доверия и регионального сотрудничества. В программе сессии также Средиземноморский форум, на котором будет обсуждаться геополитика Центральной Азии и Средиземноморья в контексте решения проблем миграции, торговли и окружающей среды. Кроме того, планируется, что белорусский парламентарий проведет в Бишкеке ряд двусторонних встреч.-0-