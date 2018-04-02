Прорабатывается официальный визит Лукашенко в Таджикистан

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан рассмотрены на встрече белорусского посла Олега Иванова с министром иностранных дел этой страны Сироджиддином Асловым. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Таджикистане, сообщает БЕЛТА.

Стороны также обсудили организацию Национальной выставки Беларуси в Таджикистане и второго международного бизнес-форума "Беларусь-Таджикистан-Афганистан". Ожидается, что эти мероприятия пройдут параллельно с визитом главы белорусского государства.

С учетом предстоящей поездки Сироджиддина Аслова в Минск для участия в качестве председателя в заседании Совета министров иностранных дел СНГ рассмотрены перспективы сотрудничества в формате интеграционных объединений.

Об организации масштабной выставки белорусской продукции и бизнес-форума в Таджикистане речь зашла во время визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в Минск в декабре 2017 года. Александр Лукашенко тогда сказал: "Самое главное - мы договорились, что в ближайшее время, может быть весной, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. С таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки".-0-