Прорабатывается официальный визит Лукашенко в Таджикистан

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы подготовки официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Таджикистан рассмотрены на встрече белорусского посла Олега Иванова с министром иностранных дел этой страны Сироджиддином Асловым. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в Таджикистане, сообщает БЕЛТА.
Стороны также обсудили организацию Национальной выставки Беларуси в Таджикистане и второго международного бизнес-форума "Беларусь-Таджикистан-Афганистан". Ожидается, что эти мероприятия пройдут параллельно с визитом главы белорусского государства.
С учетом предстоящей поездки Сироджиддина Аслова в Минск для участия в качестве председателя в заседании Совета министров иностранных дел СНГ рассмотрены перспективы сотрудничества в формате интеграционных объединений.
Об организации масштабной выставки белорусской продукции и бизнес-форума в Таджикистане речь зашла во время визита таджикского лидера Эмомали Рахмона в Минск в декабре 2017 года. Александр Лукашенко тогда сказал: "Самое главное - мы договорились, что в ближайшее время, может быть весной, организуем в Таджикистане масштабную выставку наших компаний и предприятий. С таким расчетом, чтобы вместе с вами выйти на афганский и пакистанский рынки".-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4032 BYN
|2.395 BYN
|2.405 BYN
|USD
|1.9501 BYN
|1.946 BYN
|1.951 BYN
|RUB
|3.4023 BYN
|3.39 BYN
|3.41 BYN