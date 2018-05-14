Путин назвал среди приоритетов в ЕАЭС устранение барьеров и развитие цифровых технологий

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия считает устранение экономических барьеров и развитие цифровых технологий приоритетными задачами в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе, которое проходит в Сочи, сообщает ТАСС.

"В числе первоочередных задач - повышение эффективности функционирования общего внутрисоюзного рынка, сближение национальных правил экономического регулирования. Приоритетное внимание по-прежнему будет уделяться устранению остающихся ограничений и изъятий на пути свободного перемещения товаров, капиталов и рабочей силы", - сказал Владимир Путин.

Еще одним приоритетом президент России назвал реализацию цифровой повестки ЕАЭС. "Российское председательство предлагает осуществить несколько перспективных цифровых проектов в области интернет-торговли, технологий отслеживания движения товаров, создания транспортных коридоров, промышленной кооперации", - заявил глава российского государства.

Говоря о сотрудничестве стран ЕАЭС в атомной энергетике, экологии, медицине, космосе, президент РФ отметил, что в этих областях важно расширять производственную кооперацию, совместно работать над новыми технологиями и ноу-хау, внедрять инновации, отвечающие требованиям мировой экономики, глобального технологического развития.-0-