Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника - Дня Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.
"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - подчеркнул глава российского государства.
Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.
Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3142 BYN
|2.302 BYN
|2.332 BYN
|USD
|1.9898 BYN
|1.982 BYN
|1.997 BYN
|RUB
|3.1705 BYN
|3.14 BYN
|3.18 BYN