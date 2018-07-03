Путин поздравил Лукашенко с Днем Независимости

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю национального праздника - Дня Независимости, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сообщение пресс-службы Кремля.

"3 июля - знаменательная дата в истории Беларуси. Освобождение Минска от немецко-фашистских захватчиков стало одной из важнейших побед, которые одержали наши отцы и деды в годы Великой Отечественной войны. Завещанные ими братская дружба и взаимопомощь и сегодня служат надежной основой развития российско-белорусских связей", - подчеркнул глава российского государства.

Владимир Путин выразил Президенту Беларуси признательность за гостеприимство, оказанное недавно российской делегации в белорусской столице, и выразил уверенность в том, что реализация решений, принятых во время заседания Высшего государственного совета Союзного государства, будет способствовать дальнейшему продвижению двусторонних интеграционных процессов.

Президент России также подтвердил настрой на продолжение конструктивной совместной работы в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза в интересах народов двух стран.-0-