Путин: результаты строительства Союзного государства становятся все более ощутимыми

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Результаты совместных усилий Беларуси и России по строительству Союзного государства становятся все более ощутимыми. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме Президенту Беларуси Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Кремля.

Президент России особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи.

Владимир Путин указал на важность опыта, накопленного Беларусью и Россией в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве.

"Президент России также выразил уверенность, что государства, действуя сообща, обеспечат дальнейшее укрепление союзнических российско-белорусских отношений, взаимовыгодного сотрудничества во всех сферах на благо братских народов", - отметили в пресс-службе.-0-