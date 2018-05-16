Рабочая группа ТКГ проведет видеоконференцию по ситуации у Донецкой фильтровальной станции

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа по безопасности Трехсторонней контактной группы (ТКГ) проведет видеоконференцию по ситуации в районе Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Об этом заявил журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик по итогам очередной встречи ТКГ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"На заседании ТКГ было принято решение провести на следующей неделе видеоконференцию рабочей группы по безопасности по ситуации в районе ДФС", - сказал он. В этой связи Мартин Сайдик обратился к сторонам с настоятельной просьбой принять все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы станции, безопасности ее персонала и наблюдателей СММ.

Мартин Сайдик констатировал, что, несмотря на гаранты безопасности сторон и усиленное патрулирование Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, нарушение режима прекращения огня вблизи станции продолжается. Дипломат напомнил, что ДФС обеспечивает водой сотни тысяч людей по обе стороны от линии соприкосновения. Эти вопросы среди прочих сегодня были в центре внимания рабочей группы по безопасности.

Вызывает тревогу увеличение числа жертв среди гражданского населения, отметил спецпредставитель ОБСЕ. Поэтому он в очередной раз призвал стороны сделать все возможное во избежание жертв среди гражданского населения. "И буду делать это столько раз, сколько необходимо, ведь кто-то должен выступать за интересы людей, проживающих в зоне конфликта", - сказал Мартин Сайдик.

Экономическая рабочая группа продолжила обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДО и ОРЛО). Кроме того, рассмотрены актуальные вопросы экологии. В центре внимания рабочей группы по гуманитарным вопросам были темы обмена удерживаемыми и условия их содержания, поиска пропавших без вести, а также улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 30 мая.-0-