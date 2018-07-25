Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины начали переговоры в Минске

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

Проходит встреча рабочих подгрупп.

На предыдущем заседании контактной группы, которое состоялось 11 июля, спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ по Украине Мартин Сайдик отметил значительное сокращение числа нарушений режима прекращения огня с начала действия перемирия, договоренность о котором была достигнута 1 июля. Экономическая рабочая группа продолжала обсуждение дальнейших шагов по восстановлению и улучшению мобильной связи Vodafone-Ukraine в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Предметом дискуссии также стали поставки воды в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Политическая рабочая группа продолжила обсуждение имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и модальности местных выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.-0-