Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предваряют эту встречу переговоры рабочих групп, которые уже начались в белорусской столице.

Предыдущее заседание ТКГ состоялось 4 апреля. Стороны продолжили обсуждение темы обмена удерживаемыми, рассматривались дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine и другие вопросы.-0-