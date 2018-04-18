Рабочие группы ТКГ по ситуации на востоке Украины приступили к переговорам в Минске

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.
Сегодня в Минске состоится заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Предваряют эту встречу переговоры рабочих групп, которые уже начались в белорусской столице.
Предыдущее заседание ТКГ состоялось 4 апреля. Стороны продолжили обсуждение темы обмена удерживаемыми, рассматривались дальнейшие шаги, необходимые для восстановления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей мобильной связи Vodafone-Ukraine и другие вопросы.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.5122 BYN
|2.496 BYN
|2.508 BYN
|USD
|2.0375 BYN
|2.021 BYN
|2.029 BYN
|RUB
|3.2706 BYN
|3.271 BYN
|3.29 BYN