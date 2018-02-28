Рабочие группы ТКГ приступили в Минске к переговорам по урегулированию ситуации на востоке Украины

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Сегодня в Минске на очередное заседание соберется трехсторонняя контактная группа (ТКГ). К переговорам на данный момент приступили рабочие группы, проинформировали в МИД.

В предыдущий раз ТКГ собиралась 14 февраля. Обсуждался ряд тем, касающихся, в частности, соблюдения режима прекращения огня, дальнейших шагов, необходимых для подготовки к следующему обмену удерживаемыми, а также вопросы экологической безопасности.-0-