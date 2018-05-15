Рахмон: Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана

15 мая, Душанбе /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь была и остается важным партнером для Таджикистана. Об этом сегодня заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон по итогам переговоров с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для Таджикистана Беларусь была и остается важным партнером в системе международных отношений. Отношения двух стран развиваются по нарастающей", - сказал Президент Таджикистана.

По его словам, особый акцент в ходе переговоров был сделан на вопросах развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Речь шла об увеличении объемов и диверсификации структуры двустороннего товарооборота. "Тенденция его роста за последние годы говорит о большом потенциале наших стран", - отметил Эмомали Рахмон.

"Мы договорились всемерно поощрять инвестиционную деятельность по созданию эффективных совместных производств, в том числе в наших свободных экономических зонах, продолжить работу по формированию благоприятных условий для работы таджикских и белорусских инвесторов. Развитие промышленной кооперации между Таджикистаном и Беларусью отвечает интересам сторон и является фактором наполнения наших экономических отношений практическим содержанием", - сказал Президент Таджикистана.

Широкие возможности для производственной кооперации имеются в сфере АПК, лесобумажной и нефтехимической промышленности, а также в ряде других сфер. "В этом контексте АПК, отрасли машиностроения, производства лекарственных препаратов, легкой и пищевой промышленности были определены нами как перспективные направления сотрудничества", - заявил Эмомали Рахмон.-0-