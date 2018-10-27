Рапота: веронский форум помогает поддерживать в мире атмосферу доверия

27 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Для поддержания атмосферы доверия в регионе и мире такие институты, как веронский форум, очень важны. Об этом заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, подводя итоги XI Евразийского экономического форума в Вероне.

"Утрата доверия между партнерами (мы условно говорим - между Западом и Востоком) является очень опасным явлением. Потеря доверия ослабляет политическую волю, порождает неверие в то, что можно и нужно что-то делать", - отметил Григорий Рапота.

По его словам, дух веронских встреч направлен на развитие диалога и призыв к отказу от санкций в качестве инструмента экономического давления.

"Такая форма открытого общения представителей разных стран и структур является востребованной, - подчеркнул Григорий Рапота. - На нынешнем форуме текущую ситуацию в мире охарактеризовали как смену глобальной парадигмы. И эта смена может пойти по разным направлениям. Возможно, со временем напряжение на нашей планете снизится, а может, наоборот, оно обострится и достигнет той точки, когда ситуация станет неуправляемой. Желательно этого не допустить. И такие инструменты, как веронский форум, как раз нацелены на сдерживание нежелательного развития событий".

Госсекретарь добавил, что Евразийский экономический форум - одна из немногих, а возможно, единственная площадка, которая в течение 10 лет стабильно существует и предоставляет возможность встретиться представителям Востока и Запада, чтобы обсудить проблемы.

Касаясь развития белорусско-российских союзных отношений, Григорий Рапота отметил, что в нынешнем году удалось добиться хорошего результата по более эффективному использованию бюджета.

"Еще один важный момент: по инициативе парламентариев мы провели анализ национальных законодательств и их совместимость с законодательством Союзного государства. Настало время посмотреть, что достигнуто и что нуждается в совершенствовании, какие приоритеты не на ближайшую, а уже на более отдаленную перспективу мы должны определить. Документ, который планируется принять по итогам этого анализа, уже отработан, сейчас он проходит согласование сторон", - рассказал Григорий Рапота.

Евразийский экономический форум прошел в итальянской Вероне 25-26 октября и был посвящен теме "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана". Его организаторы - некоммерческая ассоциация "Познаем Евразию", фонд "Росконгресс", Петербургский международный экономический форум.-0-