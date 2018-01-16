16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Расходы на подготовку и проведение местных выборов-2018 сокращены на 10%. Такая информация озвучена сегодня на заседании Центризбиркома Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

В частности, на заседании рассмотрено постановление о внесении изменений в смету расходов на подготовку и проведение выборов депутатов местных Советов 28-го созыва. Как отмечалось, законом Беларуси от 31 декабря 2017 года расходы на подготовку и проведение местных выборов на 2018 год сокращены на 10% (по отношению к проекту этого же закона, на основании которого утверждалась смета в ноябре). Ранее она была утверждена в сумме Br21 млн 491 тыс.

Принято решение сократить расходы на приобретение канцтоваров, транспортные услуги, услуги связи, командировки. Кроме того, зарплаты уменьшились в среднем на 5,5% (по всем комиссиям). К примеру, зарплата членов участковых комиссий в день выборов (за вычетом налогов) составит Br67 (по старой смете - Br69).

Таким образом, общая сумма расходов на проведение выборов по обновленной смете составила немногим более Br19 млн 386 тыс.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. По итогам выдвижения на них претендуют 22 тыс. 713 человек.-0-