Развитие белорусско-американского сотрудничества обсуждено во время визита Кравченко в США

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 9-11 июля совершил визит в Соединенные Штаты Америки, где провел встречу с помощником Государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
Стороны обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и региональную ситуацию.
Состоялась встреча Олега Кравченко с исполняющим обязанности заместителя помощника Государственного секретаря США Джорганом Эндрюсом.
В Германском фонде Маршалла США была организована конференция "Меняющийся ландшафт белорусско-американских отношений", докладчиками на которой выступили Олег Кравченко и Джорган Эндрюс. В аудитории присутствовали представители Госдепартамента США, ведущих американских аналитических центров, СМИ и НПО, посольств иностранных государств в США. Представители руководства МИД Беларуси и Госдепартамента США представили подходы Минска и Вашингтона к белорусско-американским отношениям и перспективам их развития, ситуации в международных отношениях в региональном и глобальном контексте, ответили на многочисленные вопросы участников конференции.
Во время визита состоялись встречи заместителя министра со старшим советником Госдепартамента в Хельсинкской комиссии США Скоттом Роландом, президентом Джеймстаунского фонда Гленом Ховардом, старшим директором Центра дипломатии и глобальных отношений имени Джозефа Байдена Майклом Карпентером, исполнительным вице-председателем и старшим должностным лицом Национальной коалиции в поддержку еврейских общин Евразии Марком Левиным.-0-
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