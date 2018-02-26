Развитие межпарламентского сотрудничества будет обсуждаться во время визита Андрейченко в Швейцарию

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие двустороннего межпарламентского сотрудничества будет обсуждаться во время официального визита в Швейцарию делегации Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Визит продлится с 27 февраля по 1 марта, запланирован ряд двусторонних встреч. "Стороны обсудят вопросы развития белорусско-швейцарского межпарламентского сотрудничества в двустороннем формате и в международных организациях", - проинформировали в пресс-службе.

Помимо парламентской составляющей повестка встреч будет сфокусирована на аспектах, связанных с углублением торгово-экономических, кредитно-инвестиционных и гуманитарных связей, реализации проектов в области сельскохозяйственной кооперации.

В Палате представителей обратили внимание, что этот официальный визит станет первым в истории белорусско-швейцарских межпарламентских отношений.-0-