Развитие сотрудничества с Италией в экономической и гуманитарной сферах обсудили в МИД Беларуси

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано Бьянки по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
На встрече обсуждены актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Италией в экономической, гуманитарной, культурной сферах, другие вопросы. Министр поблагодарил посла за значительный вклад в развитие белорусско-итальянских отношений.-0-
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