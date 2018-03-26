Развитие сотрудничества с Италией в экономической и гуманитарной сферах обсудили в МИД Беларуси

26 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 26 марта встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии в Беларуси Стефано Бьянки по случаю завершения его дипломатической миссии в нашей стране. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На встрече обсуждены актуальные темы двустороннего политического диалога, состояние и перспективы развития сотрудничества между Беларусью и Италией в экономической, гуманитарной, культурной сферах, другие вопросы. Министр поблагодарил посла за значительный вклад в развитие белорусско-итальянских отношений.-0-