Реализацию в Беларуси проектов технической помощи ЕС рассмотрели в МИД

26 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня встретился с управляющим директором Европейской службы внешних действий по делам Европы и Центральной Азии Томасом Майер-Хартингом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Томас Майер-Хартинг находится в стране во главе делегации Европейского союза, участвующей в пятом заседании Координационной группы Беларусь-ЕС, которое проходит 26-27 апреля. Участники встречи обсудили текущее состояние двусторонних отношений, участие Беларуси в инициативе ЕС "Восточное партнерство", реализацию в Беларуси проектов международной технической помощи Европейского союза.

Владимир Макей и Томас Майер-Хартинг также уделили внимание ситуации в восточноевропейском регионе и перспективам взаимодействия в вопросах прав человека.-0-