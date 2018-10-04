Республика Корея поддерживает усилия Беларуси в цифровизации экономики - посол

4 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Республика Корея поддерживает усилия Беларуси в цифровизации национальной экономики. Об этом заявил Посол Республики Корея в Беларуси Ким Ёнг Хо сегодня на мероприятии по случаю национального праздника этой страны - Дня основания государства, передает корреспондент БЕЛТА.

По его мнению, состоявшееся в сентябре в Сеуле заседание Совместного комитета по экономическому, научному и техническому сотрудничеству предоставило хорошую возможность найти пути для дальнейшего укрепления взаимодействия. "Для реализации еще неиспользованного потенциала мы продолжим усердно работать, как мы делали это до сих пор. С момента открытия в Минске в прошлом году Белорусско-Корейского центра сотрудничества в области информационных технологий достигнут значительный прогресс в совместных проектах по развитию национальной системы безбумажной торговли, вопросах кибербезопасности. Республика Корея поддерживает усилия Беларуси в цифровизации национальной экономики, используя программу обмена знаниями, которая воплощает в себе успешный опыт Кореи в этой сфере", - отметил дипломат.

Стороны достигли успехов и в других областях. Министерства транспорта обеих стран в ближайшее время намерены подписать меморандум о взаимодействии. Состоялись активные обмены делегациями деловых кругов, в мае и сентябре - бизнес-форум в Минске и круглый стол в Сеуле. Весной Национальный художественный музей Беларуси и Корейский фонд провели выставку корейской традиционной живописи. "С активной поддержкой местных властей мы смогли организовать Дни корейского кино в Минске и Гродно, планируем провести кинофестивали в Гомеле и Бресте. Совместные проекты реализуются с Белорусской федерацией тхэквондо", - рассказал Ким Ёнг Хо.

Посол обратил внимание на усилия правительства Республики Корея сделать страну свободной от ядерного оружия и войны, которые привели к новой эпохе диалога на Корейском полуострове. "Такие изменения стали возможны благодаря поддержке и одобрению людей во всем мире. Я хотел бы выразить мою искреннюю благодарность белорусскому народу за поддержку".-0-