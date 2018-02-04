4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республика Корея заинтересована в установлении безвизового режима с Беларусью, сообщил в эфире телеканала "Столичное телевидение" Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Беларуси Ким Енг Хо, передает БЕЛТА.
"Прилагаются большие усилия для того, чтобы решить вопрос отмены виз между Республикой Корея и Беларусью. В этом году планируется визит министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея в нашу страну. Во время переговоров мы хотели бы заключить соглашение о безвизовых поездках. Думаю, в ближайшее время мы сможем осуществить задуманное. Это стало бы хорошим фундаментом для развития наших отношений во всех сферах", - сказал Ким Енг Хо.
Он также отметил высокий потенциал Беларуси в сфере IT-технологий. "Ваша страна уже добилась в этой области больших успехов, но ваш потенциал намного больше, так что это только начало", - подчеркнул посол.
Ким Енг Хо также рассказал о том, что во время Олимпиады в Пхенчхане состоится неделя гостеприимства, на которой будут продемонстрированы самые передовые технологии мобильной связи и телевидения, и пожелал белорусским спортсменам высоких результатов.-0-
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