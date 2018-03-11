Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью - Суриков

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты президентских выборов в России не повлияют на отношения с Беларусью. Такое мнение 11 марта в эфире телеканала ОНТ высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Александр Суриков, сообщает БЕЛТА.

Посол не думает, что результаты выборов в России могут каким-то образом повлиять на отношения с Беларусью. "У нас давние братские отношения. Мы давно определились со своими предпочтениями, образовали Союзное государство, движемся в его рамках", - сказал Александр Суриков. Он назвал Союзное государство самым успешным и продвинутым интеграционным объединением на постсоветском пространстве. Союзные отношения распространяются не только на экономику, как в ЕАЭС, но и на международную деятельность, оборонную, военно-техническую сферы, здравоохранение, образование, культуру. Союзное государство по своей интеграционной силе гораздо мощнее, чем любое интеграционное объединение на просторах бывшего Советского Союза, отметил дипломат.

"Искры между нами бывают. Особенно в области экономических взаимоотношений. Но ничего серьезного, что могло бы повлиять на формат наших отношений, я не вижу, - добавил он. - Выборы могут только укрепить все форматы нашего содружества".

Комментируя последние споры по поставкам белорусской продукции в Россию, Александр Суриков подчеркнул, что подобные искры должны гаситься "совместными консультациями российских и белорусских служб и нахождением консесуса в решении того или иного вопроса по качеству продукции". При этом дипломат признался, что сам отдает предпочтение белорусской молочной продукции, например, сырам, в которых гарантированно нет пальмового, соевого масла.

Президентские выборы в России пройдут 18 марта.-0-