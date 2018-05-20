Роль народной дипломатии в реализации "Одного пояса и одного пути " возрастает - эксперт

20 мая, Ухань /Корр. БЕЛТА/. Роль народной дипломатии в реализации концепции "Один пояс и один путь" возрастает. Такую точку зрения выразила заместитель председателя общества дружбы "Беларусь - Китай", обозреватель отдела по освещению деятельности Президента Беларуси БЕЛТА Алина Гришкевич, выступая в городе Ухань на международном семинаре" Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем".

Она отметила важность того, что на международном семинаре всесторонне обсуждаются вопросы экономического сотрудничества стран в рамках выдвинутой Председателем КНР Си Цзиньпином концепции "Один пояс и один путь". "Эта мирная и созидательная концепция предусматривает всестороннее и глобальное развитие всех государств-участников. Безусловно, тот факт, что данный мегапроект за очень короткий период времени получил поддержку в регионе и мире, свидетельствует о его стратегической важности", - подчеркнула зампредседателя общества дружбы.

Особое внимание она уделила роли народной дипломатии в реализации "Одного пояса и одного пути". Ведь укрепление взаимопонимания между народами Беларуси и Китая - это важная составляющая и для развития деловых контактов. Эффективное экономическое и инвестиционное сотрудничество легче развивать, если есть понимание друг друга - через взаимное познание традиций, истории, культуры. Именно этому способствует деятельность общества дружбы "Беларусь-Китай", которое строит свои планы с учетом концепции "Один пояс и один путь".

"Чем лучше партнеры понимают традиции, национальные особенности друг друга, тем проще им находить общий язык, приходить к подписанию меморандумов и соглашений, где учитываются взаимные интересы сторон", - заметила она. В Доме дружбы проводятся выставки, вечера дружбы, поэзии, музыки, посвященные выдающимся деятелям культуры, истории, науки Китая, а также юбилеям белорусско-китайских дипломатических отношений. Проходят и экономические презентации. Непременно на них приглашаются как белорусские, так и китайские представители бизнеса, банковской сферы, а также внешнеполитического ведомства. Таким образом, Дом дружбы собирает на своей площадке людей, заинтересованных в дальнейшем развитии белорусско-китайских контактов. А народная дипломатия способствует и решению важных экономических вопросов.

Международный семинар "Один пояс и один путь. Знакомство с Хубэем" проходил с участием белорусской делегации, которая провела презентацию экономического и инвестиционного потенциала Беларуси, в частности Брестской области. С китайской стороны в семинаре участвовало около 100 компаний, представляющих различные сферы деятельности. По взаимному мнению сторон, мероприятие позволит укрепить всестороннее белорусско-китайское сотрудничество.-0-