Россия готова к конструктивному взаимодействию со всеми партнерами на Евразийском континенте - Путин

25 октября, Верона /Корр. БЕЛТА/. Международное сотрудничество должно быть свободно от искусственных ограничений и санкций. Такое мнение высказал Президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам XI Евразийского экономического форума, которое зачитал главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема нынешней встречи - "Экономика доверия и дипломатия бизнеса от Атлантики до Тихого океана" - весьма актуальна. Она отражает растущую востребованность широкого международного сотрудничества в торгово-экономической, финансовой, логистической, технологической и других сферах, которое было бы свободно от разного рода искусственных ограничений, санкций и недобросовестной конкуренции", - отмечается в приветствии.

"Хотел бы подтвердить, что российская сторона готова к подобному конструктивному взаимодействию со всеми партнерами на Евразийском континете", - подчеркнул Владимир Путин.

Представительный состав участников веронского форума позволяет обстоятельно обсуждать самые разнообразные, а зачастую, и весьма непростые вопросы евразийской повестки дня, убежден Президент России.

В XI Евразийском экономическом форуме, проходящем под патронатом мэрии Вероны, принимают участие политики, бизнесмены, ученые, эксперты и представители СМИ из порядка 40 стран, в том числе из Беларуси.-0-