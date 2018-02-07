7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россия и Беларусь могут в апреле-мае подписать соглашение о взаимном признании виз. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции посол России в Беларуси Александр Суриков, передает корреспондент БЕЛТА.
"Консультации экспертов продолжаются. В конце января белорусская сторона передала нам доработанный проект соглашения и предложила провести в Минске очередной раунд консультаций. Мне кажется, он будет последний. Констатируем, что проект находится в высокой степени готовности, и считаем возможным его принять примерно в апреле-мае нынешнего года", - сказал Александр Суриков.
По его словам, заключение этого соглашения поможет решить ряд проблем, связанных с пересечением российско-белорусской границы гражданами третьих стран.-0-
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