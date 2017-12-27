Россия всегда получает поддержку от Беларуси на международной арене - Карасин

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия всегда получает поддержку от Беларуси на международной арене. Об этом заявил статс-секретарь - заместитель министра иностранных России Григорий Карасин сегодня в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного государства.

"Действительно, порой возникают такие вопросы, по которым мы особенно заинтересованы в поддержке белорусских партнеров и всегда получаем необходимую поддержку, - сказал замглавы МИД РФ. - Например, так было два года назад, когда Беларусь согласилась представлять интересы России в Совместной консультативной группе по Договору об обычных вооруженных силах в Европе".

По словам Григория Карасина, сотрудничество Беларуси и России в ООН характеризуется совпадением или близостью позиций по многим вопросам международной повестки дня. Он выразил признательность Минску за традиционную поддержку российских приоритетов в ООН по международной информационной безопасности, безопасности дорожного движения, а также по мерам транспарентности и укрепления доверия в космосе. На ежегодной основе стороны совместно продвигают проект резолюции Генассамблеи ООН, направленный против героизации нацизма.

"Удовлетворены традиционно дружественными и прочными отношениями между нашими странами на выборах в системе ООН. Признательны за неизменно благожелательный отклик республики на просьбы о поддержке российских кандидатур. Находимся с нашими белорусскими друзьями в постоянном рабочем контакте, который позволяет максимально оперативно согласовывать подходы к актуальным вопросам мировой и региональной повестки дня", - подытожил заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства.-0-