Россияне 11 марта смогут досрочно проголосовать на выборах президента РФ в шести городах Беларуси

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россияне 11 марта смогут досрочно проголосовать на выборах президента Российской Федерации в шести городах Беларуси. Такая информация размещена на информационно-аналитическом портале Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
"Для удобства российских граждан, проживающих на удалении от избирательных участков, 11 марта 2018 года с 10.00 до 18.00 планируется организовать досрочное выездное голосование в следующих городах: Костюковичи, Мозырь, Молодечно, Пинск, Светлогорск, Солигорск", - говорится в сообщении.
Всего в Беларуси на президентских выборах в России, которые пройдут 18 марта, будет создано 13 избирательных участков, о чем информирует сайт посольства России в Беларуси. Избирательные участки откроются в 8.00 и продолжат свою работу до 20.00.
Граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся на территории Беларуси, в день выборов смогут проголосовать в ряде городов:
- Минск, ул. Нововиленская, 1А, посольство России (участок №8042);
- Брест, ул. Пушкинская, 10, генконсульство России (участок №8043);
- Гродно, ул. Парижской Коммуны, 3, Гродненская городская гимназия (участок №8044);
- Витебск, ул. Маяковского, 1, центр культуры "Витебск" (участок №8045);
- Гомель, ул. Ланге, 17, общественно-культурный центр (участок №8046);
- Могилев, ул. Ленинская, 61, лицей Белорусско-Российского университета (участок №8047);
- Клецк-2, пос. Озеречье, клуб при войсковой части Министерства обороны России (участок №8048);
- Бобруйск, ул. Социалистическая, 105, областной театр драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича (участок №8049);
- Островец, ул. Восточная, 18А, информационный центр Белорусской АЭС (участок №8377);
- Борисов, ул. Чапаева, 3, центральная районная библиотека им. И.Х.Колодеева (участок №8395);
- Барановичи, ул. Ленина, 4, городской Дом культуры (участок №8385);
- Орша, ул. Ленина, 41, гимназия №2 (участок №8433);
- Полоцк, ул. Гоголя, 15, Дом культуры (участок №8411).
В голосовании смогут принять участие избиратели, достигшие 18-летнего возраста, предъявившие документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации. Вид на жительство основанием для участия в голосовании не является.-0-
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