Российские дипломаты стремятся попасть работать в посольстве России в Минске - Карасин

27 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российские дипломаты стремятся попасть работать в посольстве России в Минске. Об этом сообщил статс-секретарь - заместитель министра иностранных России Григорий Карасин сегодня в интервью корреспонденту БЕЛТА и журналистам СМИ Союзного государства.

"Минск - одна из важных точек, - пояснил Григорий Карасин. - Потому что, при всем уважении к странам Евросоюза, жизнь показала, что там часто происходит искусственная имитация активности, где-то все зиждется на культурных обменах, где-то - на торговле, а вот реальная жизнь твоей страны зависит от отношения с соседями, со своими историческими партнерами. И в первую очередь это, конечно, Беларусь, Украина, Казахстан, вся пятерка центрально-азиатская, все кавказские страны".-0-