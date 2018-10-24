Рудый рассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в интервью ТАСС рассказал о первых итогах безвизового режима с Китаем, сообщает БЕЛТА.

"По статистике наших пограничников, с 10 августа (первого дня фактического введения безвизового режима) по 1 октября этого года границу пересекли 5633 китайских граждан, в прошлом году за этот период было 3 848 человек. Прирост 146%. Но нет прироста в 10 или 20 раз. Кроме того, у нас есть прямой рейс из Пекина в Минск: в период с 10 августа по конец сентября количество пассажиров не только не увеличилось, но и упало", - сказал Кирилл Рудый. По словам дипломата, это связано с ценовой политикой китайской авиакомпании Air China и говорит о том, что основной поток приехавших китайцев - это те, которые, путешествуя по другим государствам, решили заехать в Беларусь.

Он заметил, что пока страна не рассматривается для Китая как некая точка для конечного пребывания. "Мы для них транзитная страна, - пояснил дипломат. - Китайцы любят приехать, пофотографироваться. Чаще всего едут за покупками, в том числе дорогих, брендовых товаров. У нас в Беларуси нет Louis Vuitton, нет Prada, поэтому к нам интерес "природный" - посмотреть на красивую равнинную природу. У нас присутствует какой-то элемент "красного" туризма, военного туризма. Это быстрые впечатления, после которых они едут во Францию, Италию, ОАЭ для закупок".

По его словам, предполагалось, что с отменой визового режима туристические компании массово бросятся налаживать отношения. "Но первая реакция была обратной, поскольку раньше многие туристические компании, в том числе китайские, зарабатывали на том, что помогали китайцам оформлять визы - заполнять анкеты, и брали за это свои комиссионные. Сейчас, когда эта ниша пропала, уровень доходов туркомпаний немного "смещается" - надо больше уделять внимания качеству туристических услуг в самой Беларуси - речь идет об особенностях питания, пребывания", - обратил внимание Кирилл Рудый.-0-