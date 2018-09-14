Румас и Медведев обсудили подготовку предстоящей встречи

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу.
Также Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Премьер-министр Беларуси пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4996 BYN
|2.497 BYN
|2.505 BYN
|USD
|2.1387 BYN
|2.132 BYN
|2.135 BYN
|RUB
|3.129 BYN
|3.12 BYN
|3.139 BYN