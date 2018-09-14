Румас и Медведев обсудили подготовку предстоящей встречи

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Они обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества. Основное внимание было уделено повестке дня предстоящей встречи, которая запланирована на следующей неделе. Стороны выразили готовность к конструктивному диалогу.

Также Сергей Румас поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. Премьер-министр Беларуси пожелал своему российскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых созидательных успехов.-0-