Румас примет участие в заседании Совета глав правительств ШОС в Душанбе

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас 11-12 октября совершит рабочий визит в Таджикистан для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Душанбе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Основные вопросы предстоящего заседания - укрепление торгово-экономического сотрудничества, развитие региональных экономических и торговых связей, продвижение гуманитарных и культурно-гуманитарных проектов по линии ШОС.

На полях Совета глав правительств Сергей Румас проведет двусторонние встречи с зарубежными коллегами.

"Для Беларуси ШОС - важная международная площадка для определения конкретных механизмов развития сотрудничества в сфере противодействия угрозам терроризма, экстремизма, организованной преступности и наркотрафика. Интерес для нашей страны также представляет укрепление экономического измерения ШОС", - отметили в пресс-службе.

В статусе наблюдателя ШОС Беларусь принимает участие в совещаниях министров стран организации, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность, конференциях по вопросам торгово-экономического сотрудничества на пространстве ШОС, мероприятиях неправительственных структур, делового совета и межбанковского объединения.

Беларусь взаимодействует с ШОС по многим направлениям культурно-гуманитарного сотрудничества, включая встречи руководителей министерств культуры, контакты по линии культурно-информационных центров, фондов и союзов, а также по линии парламентского сотрудничества.-0-