Румас раскрыл подробности подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне

6 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Сергей Румас рассказал журналистам о подробностях подготовки к белорусско-российским переговорам на высшем уровне с участием президентов и членов правительств, которые планируется провести 21 сентября, передает корреспондент БЕЛТА.

"В понедельник состоялся мой разговор с Дмитрием Анатольевичем Медведевым (премьер-министр России. - Прим. БЕЛТА). Вы знаете, что по поручению глав государств правительства готовятся к встрече 21 сентября. У нас очень широкая повестка дня и тех вопросов, которые мы бы хотели обсудить и, главное, поставить точку, а не многоточие в этих вопросах. Мы договорились с Дмитрием Анатольевичем, что вице-премьеры по направлениям проработают эти вопросы для того, чтобы, может, какие-то мелкие и понятные для обеих сторон вопросы не выносить на суд президентов, как нерешенные, а сразу по ним принять решение", - отметил премьер-министр.

"Сегодня Михаил Иванович Русый со своим коллегой встречается в Москве. Игорь Викторович Петришенко 13-14 сентября договорился о встрече в Москве. Игорь Васильевич Ляшенко каждую неделю встречается со своим коллегой. Думаю, что уже после 15 сентября у нас будут конкретные договоренности, которые мы вместе с Дмитрием Анатольевичем сможем каким-то образом закрепить", - заявил Сергей Румас.

Отвечая на вопрос о потребностях во внешнем финансировании, премьер-министр подтвердил, что в планах в 2019 году рефинансировать $1 млрд по линии белорусско-российского сотрудничества. "Это один из вопросов большой повестки, которые у нас есть с Российской Федерацией. Мы сегодня работаем над обсуждением этого вопроса", - сказал он.

Кроме того, в повестке дня к 21 сентября вопросы предоставления шестого и седьмого траншей по линии Евразийского фонда стабилизации и развития на общую сумму $400 млн.-0-