14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Румыния заинтересована в укреплении отношений Беларуси и ЕС. Об этом сегодня заявил государственный секретарь Министерства иностранных дел Румынии Дэнуц Себастиан Некулэеску на встрече с заместителем председателя Палаты представителей Болеславом Пирштуком, передает корреспондент БЕЛТА.

В следующем году Румыния будет председательствовать в ЕС. "Мы хотели бы положить новый кирпич в фундамент отношений между Европейским союзом и Беларусью", - отметил госсекретарь румынского МИД.

Дэнуц Себастиан Некулэеску добавил, что Румыния, будучи председателем в ЕС, намерена уделять большое внимание сотрудничеству с восточными партнерами. Важное место в плане председательства Румынии займет цифровая экономика. Он обратил внимание, что в Беларуси это направление активно развивается.

Во время встречи стороны отметили, что двусторонние отношения набирают позитивную динамику, и выразили заинтересованность в том, чтобы закрепить ее. Болеслав Пирштук считает, что нынешний уровень товарооборота в $150 млн - скромный показатель для возможностей двух стран. "Можно было бы поставить перед собой амбициозную задачу и удвоить его" - считает вице-спикер. По его мнению, за два-три года страны могли бы достигнуть этой цели при условии более активной работы послов, инвесторов. Свою роль в активизации торгово-экономического сотрудничества сыграют и парламентарии, которые, как отмечалось на встрече, настроены на продолжение конструктивного взаимодействия.-0-