Сайдик: активизация "нормандского формата" даст значимый импульс работе ТКГ в Минске

13 июня, Минск /Корр БЕЛТА/. Активизация "нормандского формата" даст значимый импульс работе ТКГ в Минске. Такое мнение сегодня журналистам высказал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

На днях в Берлине состоялась встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел. "Стороны в очередной раз подтвердили приверженность минским соглашениям и мирному урегулированию конфликта. Уверен, что активизация "нормандского формата" на разных уровнях даст значимый политический импульс нашей работе здесь, в Минске", - сказал Мартин Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил несколько важных тенденций. "В этом году по сравнению с аналогичным периодом прошлого удалось значительно сократить количество жертв среди гражданского населения - общее число сократилось на 55%", - уточнил дипломат. В то же время он с сожалением констатировал, что в этом году погибло на одного ребенка больше, чем в 2017-м.

Мартин Сайдик напомнил о восстановлении работы Донецкой фильтровальной станции. "Все работы состоялись благодаря гарантиям безопасности сотрудникам", - подчеркнул он. Тема обсуждалась сегодня рабочей группой по безопасности. Также она рассматривала вопросы, связанные с разведением сил и средств.-0-